Milazzo protagonista del “Giro di Sicilia 2022”, che si svolgerà dal 12 al 15 aprile ed è stato oggi presentato nella sede della Regione Siciliana di Catania alla presenza dei rappresentanti dei comuni di Milazzo, Palma di Montechiaro, Realmonte, Caltanissetta, Piazza Armerina, Ragalna e Linguaglossa. A rappresentare l’Amministrazione è stato l’Assessore allo Sport Antonio Nicosia.

Saranno quattro le tappe della corsa, che anticiperà di neanche un mese la carovana rosa del Giro d’Italia, che giungerà dall’Ungheria in Sicilia, per il giorno di riposo e Milazzo sarà la sede della partenza del Giro, prevedendo una tappa che condurrà i ciclisti sino a Bagheria. Le altre tappe sono Palma di Montechiaro-Caltanissetta, Realmonte-Piazza Armerina e Ragalna-Etna (Piano Provenzana).

Alla presentazione odierna sono intervenuti tra gli altri il Presidente della Regione Musumeci e l’Assessore al Turismo Manlio Messina.

“Con il Giro di Sicilia e il Giro d’Italia la prossima primavera sarà la stagione del grande ciclismo per la nostra Isola. ­ - ha detto il governatore - Dopo la strepitosa vittoria di un siciliano, Nibali, e il successo di pubblico riscontrato l’anno scorso, siamo pronti per questa nuova edizione della competizione. Con grande determinazione il Governo regionale ha voluto riportare in vita questa antica corsa, antesignana di quella nazionale, e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti”. “Per la nostra città – ha dichiarato Nicosia – si tratta di un evento importante al fine di promuovere il territorio turisticamente. Ringraziamo il governo regionale per l'attenzione ancora una volta verso la nostra città a dimostrazione che Milazzo è località strategica nel panorama siciliano per la sua storia, per la sua cultura, per la sua identità turistica. Cercheremo di collaborare nel migliore dei modi alla riuscita dell'evento e confido molto nella partecipazione dei nostri cittadini”.