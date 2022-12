Le feste di fine anno sono sempre un periodo magico. Viverle al caldo, a due passi dalla barriera corallina, con gli amici o in famiglia, al Domina Coral Bay, sembra proprio un'ottima idea. Quest'anno il grande luxury resort italiano, amato da turisti di tutto il mondo proprio il suo stile "Made in Italy", per la fine del 2022 e l'inizio del 2023 punta su un mix vincente di arte e party.

Partiamo dall'arte: dal 20 dicembre '22 al 7 gennaio '23, lungo la piazza di Domina Coral Bay va infatti in scena una grande mostra a cielo aperto con ben 40 opere realizzate da Carolina Pascari, un'artista in forte crescita nello scenario dell'arte internazionale. Laurea in Psicologia, con un Master in Psicodiagnosi Clinica, l'artista moldava presenta "Mind Pollution", un progetto artistico dedicato "al peggior tipo di inquinamento, quello della mente, che è la causa di tutte le altre forme di inquinamento", spiega Carolina Pascari. "L'inquinamento ambientale, finanziario, politico o sistemico (corruzione) trova le sue radici nell'avidità e nell'egocentrismo degli individui che soffrono per l'inquinamento delle loro menti". Non è tutto: Domina Coral bay, nel nuovo processo di restyling, sceglie di portare l'arte di Carolina Pascari sia nelle camere sia negli spazi comuni del resort, attraverso quadri e stampe realizzati dall'artista. Tutti i dettagli sulla mostra sono disponibili qui: https://bit.ly/MindPollution.

Ecco poi le feste firmate Domina Coral Bay, da vivere, dal 21 dicembre, soprattutto al The Beach Luxury Club on the Snow, hot spot di Domina Coral Bay. Qui si susseguono dj set, concerti e spettacoli, accompagnati da un menu alla carta all'altezza delle aspettative dei più esigenti. La notte di Capodanno è pura magia: va in scena una attesissima New Year's Circus Night. Sul palco si esibiscono 20 artisti internazionali coordinati da Glamour Show: cantanti, ballerini, performer attivi in tutta Europa. Sul palco, c'è anche una coppia di artisti italiani conosciuti in tutto il mondo: In console c'è il sound eclettico di Saintpaul Dj, mentre alla voce c'è Eliza G. Semifinalista a The Voice of Italy nel 2019, Eliza G. ha una carriera internazionale consolidata. In America Latina è una star e ha partecipato a Eurovision Romania.

Tutto il programma dettagliato degli eventi è disponibile a questo link: https://bit.ly/TheBeachCapodanno23



Cos'è Domina

https://www.domina.it/

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.

Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/

The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, ad ogni ora del giorno e della notte (dalle 9 alle 2). Si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Non manca, a Sharm, The Beach Luxury Club on the Snow, un ampio spazio panoramico al coperto, per godersi dinner show e dj set d'eccellenza in ogni stagione.