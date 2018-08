Marco Carola, The Martinez Brothers, Chris Liebing, Tale of Us, Paul Kalkbrenner, Joseph Capriati, Solomun (...) al Pyrex Arena di Santa Cesarea Terme (LE)

Il 14 ed il 15 Agosto 2018 alla Pyrex Arena di Santa Cesarea Terme (LE), in un doppio evento organizzato in collaborazione con Musicaeparole, fanno sentire il loro sound alcuni dei più importanti dj dello scenario elettronico internazionale. Tra gli altri, Marco Carola, The Martinez Brothers, Chris Liebing, Tale of Us, Paul Kalkbrenner, Joseph Capriati, Solomun. Qui sotto è disponbile l'elenco completo degli artisti. Si tratta nei fatti di un festival musicale dedicato all'elettronica semplicemente unico per qualità e quantità di dj presenti. Ognuno di questi artisti ha un sound personale, unico, irripetibile e ha fan in tutto il mondo. La struttura, offre uno spettacolo unico a tutti i suoi ospiti: un'atmosfera magica in cui è possibile godere dell'alba a due passi dal mare. L'emozione e la magia della dancefloor, unitamente ad una programmazione artistica di altissimo livello e ai modernissimi impianti audio e luci costituiscono i punti di forza del locale, pronta ogni anno ad innovarsi ed offrire al suo pubblico la miglior proposta musicale disponibile.

14th August 2018

dalle 22.00 alle 06.00

• STAGE RED

Marco Carola

The Martinez Brothers

Dj Skizzo

Argy

• STAGE WHITE

Chris Liebing

Tale Of Us

Bjarki

15th August 2018

dalle 20.00 alle 06.00

• STAGE RED

Paul Kalkbrenner

Joseph Capriati

Giorgia Angiuli

Gianni Sabato

• STAGE WHITE

Solomun (Official)

KOLLEKTIV TURMSTRASSE live

BUTCH

