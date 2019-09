Presentato ufficialmente il Sony Xperia 5: uno smartphone top di gamma concreto!

Sony riesce a realizzare sempre degli ottimi smartphone, ma fa parte di quelle aziende che non riesce mai a conquistare il pubblico (e proprio il ramo degli smartphone è forse quello meno remunerativo per l'azienda).

È stato presentato ufficialmente il Sony Xperia 5, uno smartphone concreto che ha tutto quello che serve per poter funzionare al meglio in tutti gli ambiti di utilizzo.

La speranza (di sicuro per Sony) è che questo suo nuovo smartphone possa raggiungere il successo degli analoghi prodotti di casa Samsung, Huawei e Xiaomi.

Come detto in precedenza, il nuovo Xperia 5 sembra non avere punti deboli e, anzi, ha un display tra i migliori presenti sul mercato, un comparto audio di ottimo livello, fotocamere che promettono più che bene e tante funzioni interessanti.



Queste le sue caratteristiche in breve:

Display: OLED, 6.1″ FullHD+, CinemaWide 21:96, HDR

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo BeiDou, NFC

Fotocamera posteriore: tripla (12MP + 12MP + 12MP), flash LED

Fotocamera frontale: 8MP

Batteria: 3140 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali laterale, certificazione IP65/68, Dolby Atmos, Dynamic Vibration System