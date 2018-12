Fidelio Milano: 11/12 Angelo Secchi (percussioni) ed il 18/12... Gabry Venus (105 InDaKlubb)

Milano, a dicembre, è fredda e nebbiosa, ma ogni martedì notte la città continua a muoversi a tempo con Fidelio, uno dei party più storici d'Italia e non solo che va in scena al The Club. Chi ha voglia di sentirsi una stella e splendere, almeno di notte, ogni martedì ha il suo palcoscenico perfetto.

Al Fidelio si balla anche martedì 11 dicembre 2018. Le percussioni live sono quelle di Angelo Secchi, i resident dj sono come sempre Stefano Pain, EleNoir Dj & Ale Bucci. Alla voce c'è Pietro Civera, mentre il dance show è quello degli EWS Performers. Amante ed esperto delle percussioni in ogni sua forma, Angelo Secchi si forma musicalmente grazie ai suoi studi in Conservatorio. Nel corso degli anni sviluppa una sua particolare forma di spettacolo che lo porta ad esibirsi con la sua drum machine nei migliori club e nelle migliori situazioni italiane. Ha lavorato e lavora in locali e realtà top quali Papeete Beach Milano Marittima, Fellini Pogliano Milanese, Fidelio, Hollywood - Milano, Essaouira, Twiga (Montecarlo) e tanti altri ancora all'estero in Club House. Tra gli altri ha collaborato con dj come Cristian Marchi, Stefano Pain, Gianluca Motta, Ciuffo, Gianni Morri e Voice come Anja J,Janet Gray, Dr.Felix e tanti altri musicisti...

Martedì 18 dicembre 2018 invece al Fidelio Milano @ The Club come dj guest da 105InDaKlubb torna Gabry Venus (www.gabryvenus.com), dj producer conosciuto in mezzo mondo per produzioni come la recente "Bongo Gongo" e vere canzoni come "Gold", un brano che ancora oggi emoziona. Ha pubblicato musica su molte delle più importanti label internazionali (Sosumi, Cube, Hexagon/Spinnin-D:Vision) e fa spesso ballare luoghi d'eccezione come Room26 - Roma, HardRock - Ibiza, Privilege Ibiza, Tipic Formentera, Miami Music Week, ADE…).



La stagione 2018/19 di Fidelio Milano, il martedì notte che da 19 anni infiamma la città e non solo ha infatti dato vita ad una partnership musicale importante. HJM Promotion porta il sound di 105 Indaklubb al Fidelio. Due volte al mese, ogni primo e il terzo martedì, il pubblico del Fidelio si godrà in anteprima ciò che gli ascoltatori di IndaKlubb ascolteranno il venerdì successivo sulle frequenze di Radio 105 a partire dalle 1 di notte. E' l'orario perfetto, per iniziare a vivere il weekend al massimo, ricordando l'atmosfera del Fidelio e godendosi pure tutto quanto il bel format ideato da Andrea Belli, colonna musicale di Radio 105 da anni. Al mixer del Fidelio, Andrea Belli, oltre che con Stefano Pain, Elenoir ed Ale Bucci, i super dj resident del party, si alta con Gabry Venus, dj producer specializzato in musica house, quella che da sempre fa muovere a tempo chi ama i martedì notte. Per chi ha voglia di ritmi house mancare l'appuntamento sarebbe un errore.