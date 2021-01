"Soundback, il suono che ritorna" è il radio show del dj producer sardo Sandro Murru Kortezman. In onda ogni giorno dalle 15, è un viaggio tutto da vivere attraverso la storia della musica dance anni '80, '90 e 2000.

Proprio come i suoi dj set live, anche alla radio l'energia e la selezione musicale di Sandro mettono d'accordo le generazioni... Tra capolavori del passato e brani che lo saranno, è semplicemente impossibile non ascoltare una puntata di "Soundback, il suono che ritorna" senza lasciarsi travolgere dall'energia. Come è possibile non saltare almeno un po' con una versione remix di "Jump" dei mitici Van Halen, che mette d'accordo amanti del rock e della dance? Oppure non sorridere con una versione un po' reggaeton di "Take on Me"?

Non è tutto. Ogni sabato, anche quando la sua Sardegna è in zona rossa, ogni sabato sera è in diretta su Facebook dalle 22, mentre dalle 23 si sposta su Instagram. Online, mentre ci si rilassa e ci si diverte con la musica di Sandro Murru Kortezman, grazie al costante supporto di Pischedda Caruburanti Cagliari.

E Murru è anche su Mixcloud, uno dei più mezzi musicali amati ed utilizzati dagli artisti internazionali per proporre il loro sound. Su https://www.mixcloud.com/sandro-murru/ sono già disponibili ben 39 puntate di Soundback Il suono che ritorna.