Modus Dj fa ballare i party più chic di Milano...

Modus Dj è uno dei protagonisti musicali della movida milanese più 'up'. E' resident da ben 3 anni al Principe Di Savoia (il venerdì e il sabato), allo Sheraton Diana Majestic (ogni giovedì), ovvero fa muovere il piedino ad alcuni degli aperitivi più cool della movida Milanese. Con il suo sound sofisticato, è protagonista pure ai party della moda, per arrivare alle Terrazze 21 in pieno centro a Milano (la domenica). Lo abbiamo incontrato per farci raccontare qualcosa di più sul suo mondo.

Ci lasci una tua carta di identità?

Sono alle porte le 31 primavere per me (prossimo 29 Marzo), di cui le ultime 5 a Milano vicino alla mia compagna di vita, una donna che riesce a starmi vicino nonostante i miei ritmi lavorativi.

Che cosa ti ha spinto a fare il dj?

In realtà sono stato spinto non a fare il dj, ma a riprodurre sulla mia Yamaha 2/8 le sigle dei cartoni a orecchie senza conoscere le basi della musica. In seguito, avendo il buon vecchio giradischi del papà, un Akai a cinghia (ancora in perfette condizioni), mi sono appassionato subito alla figura del dj e della sua console con giradischi e mixer pieno di manopoline e levette.

Che musica proponi?

Come ho dichiarato già in passato, sono indirizzato su un genere di musica che piace ad un pubblico più adulto, l'house music contaminata dal funky, a volte un pò retro'… Tutta l'intervista è disponibile a questo link: goo.gl/tCByyc