“Quattro poveri alla locanda”, al Teatro Deseta di Palermo

Giovedì, 29 dicembre alle 21.30

Si terrà il 29 dicembre alle 21.30, al Teatro Deseta presso i Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, lo spettacolo di beneficenza: “Quattro poveri alla locanda”; opera in dialetto siciliano messa in scena dalla compagnia teatrale amatoriale “Insieme per la Casa di Elena”.

“Quattro poveri alla locanda” è una commedia, tratta da un lavoro di Eduardo De Filippo, che ha già riscosso un grande successo nelle rappresentazioni effettuate a Bagheria, dove hanno sede sia la compagnia “Insieme per la Casa di Elena”, sia l’Associazione di volontariato “La terra nelle nostre mani”, fondata dall’attuale presidente Francesca Caridi, quattro anni fa, che si prodiga per attuare progetti di inclusione sociale.