SIAMO IN PIAZZA A FERRAGOSTO! NON SIAMO PAZZI, SIAMO CONSAPEVOLI DEL DISASTRO SOCIALE IN CORSO. INSORGIAMO!A Ferragosto centinaia di disoccupati e disoccupate sono in piazza, vicino lo Stadio verso la sede della Rai di Via Marconi, simulando un lido balneare.I soldi non ci sono, la testa per andare al mare neanche: guerra, carovita, disoccupazione, precarietà. Mentre passa un decreto di 7 miliardi e 300 milioni di euro per le spese militari (altro che solo affari correnti) tolgono il Reddito di Cittadinanza per chi ha avuto una condanna negli ultimi 10 anni. Praticamente incitano a continuare a commettere reati piuttosto che prevedere formazione e lavoro ai disoccupati di lunga durata appartenenti alle platee storiche. Nel frattempo aumenta la repressione per chi lotta.Vogliamo l'applicazione degli impegni assunti il 6 Luglio, la previsione nelle bozze della finanziaria degli emendamenti formativi e finanziari già condivisi per i progetti individuati, la firma del protocollo d'intesa per l'utilizzo delle risorse già individuate finalizzate agli incentivi per l'assunzione dei disoccupati di lunga durata, la riconvocazione del tavolo interistituzionale entro la fine di questo mese per dare seguito agli impegni assunti così come dichiarato a seguito dell'ultima mobilitazione.Andremo a tutti i comizi elettorali a portare un po' di realtà proletaria, facendo capire a chiunque andrà al governo che a Napoli dovrà dare conto ai disoccupati organizzati.Rilanciamo la mobilitazione nel mese di Agosto, nei prossimi giorni indicando le scadenze di piazza. Organizziamo una grande mobilitazione in autunno a Napoli, per insorgere, per alzare la testa, per unire gli sfruttati.





Così il Movimento Disoccupati 7 Novembre e i Disoccupati 167 Scampia hanno giustificato la protesta inscenata questa mattina a Napoli, in viale Marconi, dinanzi alla sede Rai, dove è stato improvvisato un lido balneare con tanto di sedie a sdraio, asciugamani e materassini per chi, come loro, deve fare i conti con guerra, carovita, disoccupazione e precarietà.