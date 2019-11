Giorgio Tirabassi, volto noto del mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione in fiction di successo quali Distretto di Polizia e Boris, venerdì sera, mentre si trovava a Civitella Alfedena (in provincia de L’Aquila) per la conferenza stampa di presentazione del suo primo film da regista (in cui ha anche il ruolo di protagoniosta), “Il Grande Salto”, è stato colpito da infarto.

L'attore, 59 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 di Castel di Sangro e trasportato d'urgenza all’ospedale di Avezzano.

Nella notte è stato poi sottoposto ad un intervento di angioplastica per il posizionamento di uno stent per risolvere il problema di occlusione a una arteria.

Attualmente Giorgio Tirabassi è ricoverato in Terapia intensiva e, nonostante la prognosi non sia ancora stata sciolta, l'attore non è però in pericolo di vita, tanto che lui stesso ha personalmente voluto rassicurare tutti con questo post...