Il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman ha alle spalle trent’anni di carriera come dj, producer e speaker radiofonico. Dopo un periodo di stop in cui ha comunque continuato a far ballare la sua Sardegna e non solo, sia in radio sia nei locali, l’artista è tornato a lavorare con piacere successo nel suo studio. E i risultati non si stanno facendo attendere. “Le sonorità che ho sempre amato, black, soul, disco, nu disco e pure house tech e funk, finalmente stanno tornando e la cosa non può non rendermi felice”, racconta. Dopo aver pubblicato con Mitch B., Fenu, Zen ed Abigail un’energica cover di “Respect”, il classico intramontabile di Aretha Franklyn, sono in arrivo nuovi remix uno dei suoi tanti successi, “La Rumba Latina”.

E che succede a Pasqua 2021?

"Seconda Pasqua a casa, ma non perdiamoci d'animo: ci vediamo in diretta Facebook e Instagram sabato 3 aprile sera dalle ore 22.30 per ballare insieme".

Perché un vero dj non si perde mai d'animo e sa che il suo primo obiettivo non è essere protagonista della scena, bensì portare energia e buonumore grazie alla musica. Oggi, in un momento così difficile per tutti, Sandro Murru Kortezman, che di esperenza ne ha di sicuro, non molla.

Ora che la Sardegna è tornata in zona arancione e non è più possibile divertirsi nei locali continua con il suo programma quotidiano su Radio Supersound, ogni giorno dalle 15 alle 16.

E sabato 3 aprile marzo 2021, tornano le sue due dirette social. Dalle 22:30 alle 23.30 è sulla sua pagina Facebook, mentre dalle 23:30 si sposta su Instagram.

Tra i partner delle dirette social musicali di Sandro Murru Kortezman, ecco Pischedda Carburanti, Easy Wash, Orvital Flortis, Ristorante Bastione Cagliari, Wine Resolving e Radio Supersound.