MINDFULNESS: Presentazione a Roma dei Corsi 2018 dell'Associazione Spazio Movimento. Incontro Gratuito

La Mindfulness (presenza mentale) è un modo di essere consapevoli. E’ uno stato naturale della mente, focalizzata, ricettiva, aperta.

Questa particolare qualità di attenzione si coltiva attraverso la pratica della meditazione. I trattamenti basati sulla mindfulness nascono in ambito clinico come metodologia di riduzione dello stress e sono stati applicati inizialmente nel trattamento di una vasta gamma di disturbi psichici e psicosomatici.



Negli ultimi vent’anni, si applicano sempre più di frequente e con successo in contesti non clinici, come aziende e scuole, in quanto hanno una serie di effetti positivi e stabili nel tempo, documentati scientificamente:

- miglioramento della concentrazione e delle capacità attentive , aumento della resilienza;

- miglioramento della flessibilità cognitiva e relative capacità di problem solving;

- miglioramento della gestione delle emozioni.

Inoltre, si svolgono esercizi di autocontrollo per familiarizzarsi coi fattori personali di stress e con l’impatto di pensieri e sensazioni sulle tensioni. Attraverso la discussione e condivisione in gruppo, si incentiva l’apprendimento di queste tecniche.

Corsi di MINDFULNESS: gennaio - marzo 2018, otto incontri settimanali di due ore ciascuno.

Presentazione gratuita dei nuovi Corsi 2018, martedì 23 Gennaio 2018 ore 19.15.

Docente: Dr.ssa Francesca Curci psicologa, coach e istruttore certificato mindfulness.

Dove? A Roma, presso l'Associazione Spazio Movimento in Via Costantino Beltrami 25 (San Saba Piramide).

Per informazioni e per fissare un colloquio di orientamento gratuito:

Segreteria Spazio Movimento, Tel. 06.57136737 - spaziomovimento@gmail.com - www.spaziomovimento.it - spaziomovimento.it/corsi-di-mindfulness/