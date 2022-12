Lo scatenato Capodanno al Ranch by DV Connection, l'agenzia dell'esperto organizzatore Damiano Vassalli, prende vita a La Rosa Bianca di Zanica (BG).

Un Capodanno '23 scatenato, decisamente scatenato, ma pure pieno di stile qui si vive al massimo. In console c'è il sound potente ed eclettico di Marco Casari e Davide Terzi, capaci di far muovere a tempo chiunque. Anche la parte culinaria è decisamente curata: dopo le bollicine di benvenuto, eccoci con le isole (del mare, del fornaio e del salumiere) e poi ci si siede al tavolo, a godersi un cenone animato che più tardi diventa un dj set tutto da ballare.

Tra i piatti del Capodanno al Ranch by Dv Connection a La Rosa Bianca di Zanica (BG): risotto pere, zola e noci; trofie al persico, pomodorini e menta; medaglione di filetto di manzo con mandorle e marsala; tortino di patate e zucchine; pomodoro gratinato alle erbette di Provenza; panettone artigianale su crema chantilly... Il Gran Cenone seguito dal party costa 90 euro a persona. L'ingresso dopocena dalle 23:30 costa 25 (uomo), / 20 (donna) euro con drink incluso. Info e prenotazione al 3494410654 https://www.instagram.com/dvconnection/

Lo stile dei party firmati DV Connection? Facile, è decisamente up... ma pure dannatamente divertente. Damiano Vassalli con i suoi collaboratori e la sua agenzia DV Connection da sempre fa divertire tutta l'ampia zona che va dal Garda a Bergamo, d'estate e d'inverno. Ad esempio, tra gli eventi curati dall'agenzia, ecco i pool party Barbariccia Beach, proprio al Castello degli Angeli, oppure il festival Lifeworld al Life a Rovetta, oppure le Serate in vigna alla Tenuta Celinate a Senzorosciate (BG)... Ogni evento curato da DV Connection è pensato per far rilassare, coccolare e scatenare ospiti piuttosto esigenti.