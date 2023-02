A Firenze, sabato mattina alcuni studenti sono stati aggrediti con calci e pugni davanti all'ingresso della loro scuola, il liceo classico Michelangiolo.

Per il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si tratta di un'aggressione squadrista, un fatto intollerabile:

"Ho parlato con il Questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili".

Secondo la questura, si tratterebbe di una aggressione a fini politici. Lo confermerebbero anche le dichiarazioni della preside, Rita Gaeta, che ha indicato i due studenti malmenati in appartenenti al collettivo di sinistra Sum. Gli aggressori, quattro/cinque persone, non sono studenti del Michelangiolo e, a sentire dall'audio del video, sembrerebbero militanti di estrema destra.

La scena è stata ripresa anche da alcune persone con i telefoni cellulari. Queste le immagini di quanto accaduto:

Le immagini precedenti, non essendo state riportate nei profili social di Salvini e Meloni fanno pertanto ritenere plausibile la matrice post-fascista dell'aggressione.

"Un fatto inquietante e allarmante che non può restare impunito, va tenuta alta la guardia a difesa dei valori della democrazia", così in una nota Cgil e Flc Cgil Firenze, Fiom Cgil di Firenze Prato Pistoia e Libera Toscana a commento di quanto accaduto."Apprendiamo da fonti di stampa di quanto successo davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, dove un gruppo di adulti ha aggredito e picchiato degli studenti all’entrata di scuola. Un fatto inquietante, un atto squadrista, inaccettabile, che non può restare impunito.Se inoltre fossero confermate le prime ricostruzioni, cioè che quel gruppo di aggressori provenisse dall’estrema destra, saremmo di fronte a un quadro ancora più allarmante, che riporterebbe ad anni bui del nostro Paese.Oltre a condannare l’aggressione, esprimiamo solidarietà ai ragazzi colpiti e invitiamo tutte le istituzioni, il mondo della scuola e la società civile a tenere alta la guardia a difesa dei valori della democrazia e dell’antifascismo, contro ogni violenza".

Silenzio dai post-fascisti al governo.