Dal 18 al 20 maggio Piano City Milano 2018

Andrà in scena nel fine settimana dal 18 al 20 maggio l'edizione 2018 di Piano City, che trasformerà i luoghi di Milano in un palcoscenico dove decine di artisti terranno lezioni e concerti.

Oltre 50 ore di musica per 470 concerti che coinvolgeranno i luoghi storici del festival e spazi sempre nuovi, a testimonianza che ogni anno Piano City Milano cresce e si rinnova come la città che lo ispira.

Dai due Piano Center alla Gam e in Palazzina Liberty, la mappa dei concerti consentirà di conoscere i tanti quartieri che caratterizzano l'anima di Milano agli spettatori, che potranno però anche scegliere di lasciarsi guidare dai tanti generi musicali che per tre giorni trasformeranno Milano in una grande sala da concerto.

È possibile consultare a questa pagina l'intero programma delle tre giornate, suddiviso in base ai luoghi e alle proprie preferenze musicali.