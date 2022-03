Un brano che affronta l’eterno dubbio fra “crescere” o “restare bambini”.

In radio dal 4 marzo.

"Mostro Sotto Al Letto" è una canzone che parla dell'infanzia, con un’aria pop punk. La libertà e la spensieratezza da una parte, le paure incontrollate dall’altra a cui si sorride ora che nel cuore ci sono i drammi dell’adolescenza, così difficili da capire e affrontare.

Radio date: 4 marzo 2022

Etichetta: Orangle SRL / Kroma Production SRLS



INSTAGRAM: www.instagram.com/holyfrancisco/

SPOTIFY: open.spotify.com/artist/5WChj7aRvGYS5DGf8gKu3I?si=i1GzmZ0FQ2iClWqVCwKmUw&nd=1

APPLEMUSIC: music.apple.com/it/artist/holy-francisco/1572309206



www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



BIO

Francesco Guarnera, in arte Holy Francisco, classe 2005, è nato a Gela in Sicilia. Pubblica il suo primo singolo "Vai Via" nel luglio del 2021 e inizia a suonare nei locali della città. Dopo vari singoli viene distribuito da ADA con il brano "Mostro Sotto Al Letto".