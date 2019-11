14 novembre, Giornata Mondiale del Diabete, con test gratuiti e eventi organizzati in tutta Italia: misurazione glicemia, ricette ad hoc dagli chef e monumenti illuminati di blu... Tutto per portare all'attenzione dell'opinione pubblica quanto sia elevato il numero di diabetici in Italia, intorno ai 4 milioni, e quanto sia necessario mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili perché tale numero diminuisca e non incrementi, anche in funzione della sua incidenza sui costi della sanità, 10 miliardi di euro all'anno, circa il 10% della spesa sanitaria nazionale.

Una patologia, il diabete, complessa e pericolosa, a causa delle tante complicanze alle quali può portare, anche a causa del fatto che, secondo i medici, esiste un numero elevatissimo di diabetici che non sanno di esserlo.

Per i malati di diabete, le prescrizioni di farmaci sono superiori più del doppio rispetto alla popolazione senza diabete; così anche per le le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche e terapeutiche.

Le persone con diabete vengono anche ricoverate il doppio rispetto ai non diabetici e la loro permanenza in ospedale durante un ricovero è lunga.Con quali farmaci si curano le persone con diabete.

E riguardo ai farmaci usati per combattere il diabete, solo il 25 per cento dei diabetici viene trattato utilizzando quelli più moderni, mentre una percentuale consistente di pazienti (circa il 30 per cento) continua ad assumere farmaci come sulfaniluree e glinidi, categorie di farmaci attualmente considerate di terza-quarta linea dalle linee guida correnti.

Questo perché i nuovi farmaci possono essere prescritti solo dagli specialisti e questo impedisce l’accesso all’innovazione a quei pazienti che fanno ricorso solo al medico ordinario non afferiscono mai ai centri diabetologici”.

Per quanto riguarda il diabete, la prevenzione inizia a tavola, visto lo stretto legame tra quantità, composizione della dieta e comparsa del diabete (del tipo 2), molto spesso dovuto ad errori nell’alimentazione, accompagnati da un'assoluta mancanza di attività fisica.