L'ultimo discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato piuttosto lungo. I punti fondamentali, oltre ai ringraziamenti di fine mandato, non potevano che riguardare la pandemia e l'importanza dei vaccini. Ma nel 1991 accadde qualcosa di particolare con il discorso dell’allora Presidente Francesco Cossiga.

Era il suo ultimo anno da capo di Stato e Cossiga parlò solo tre minuti e mezzo. Quanto bastò per spiegare agli italiani perché non aveva voglia di dire niente. Cossiga era noto per essere un “picconatore”, per avere l'abitudine di criticare aspramente e, anche pungentemente, i politici della Prima Repubblica che, secondo lui, erano tutti compromessi e corrotti. A causa di alcune sue dichiarazioni fu accusato dal Partito Comunista di tradimento alla Costituzione. Una procedura che poi terminò con un nulla di fatto.

Ma quella sera del 31 dicembre 1991 gli italiani, che si apprestavano a festeggiare l'ultimo dell'anno, rimasero spiazzati nel sentire Cossiga defilarsi dal solito, formale discorso alla nazione. Solo tre minuti e mezzo per dire poche ma laconiche parole: “Parlare non dicendo, tacendo anzi quello che tacere non si dovrebbe, non sarebbe conforme alla mia dignità di uomo libero, al mio costume di schiettezza, ai miei doveri nei confronti della Nazione. Ed allora mi sembra meglio tacere.”

Cossiga, quella sera, risparmiò ai cittadini la solita messinscena istituzionale con belle ma inutili parole. Ben sapendo come eravamo messi, sotto il profilo politico, e, forse, ben sapendo che l'anno dopo il pool di Mani Pulite avrebbe spazzato via quella genia di malfattori che con la corruzione andava a braccetto. Cossiga forse sapeva. E decise di tacere. Lasciando un esempio da seguire per i politici di oggi, che pur sapendo che questo Paese affonda nel malaffare e nella collusione con la mafia, continuano a ingannare i cittadini con demagogie che sono buone solo per la pancia, mentre continuano a finire negli scandali per casi legati alla corruzione, al furto di denaro pubblico, alle tangenti prese e date, agli affari con la mafia, allo sperpero di soldi dei cittadini.

Loro continuano a impersonare la retorica tipica di chi sa benissimo che questa nazione non potrà mai risollevarsi con le belle parole, ma continuano con il loro teatrino fatto di promesse che non potranno mai mantenere e di speranze che non potranno mai realizzare. Allora, come Cossiga, farebbero meglio a tacere tutti. Dalla destra alla sinistra. Nessuno escluso. Se facessero questo, anziché illudere gli italiani, probabilmente, sarebbero anche più apprezzati.