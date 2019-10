La fascia media del mercato degli smartphone è quella più "affollata", ma anche probabilmente la più importante per i produttori, perché si rivolge ad una più ampia fetta di utenti. In questi anni a fare la "voce grossa" in questa fascia sono state aziende come Huawei/Honor e Xiaomi, ma da qualche mese anche Samsung si è prepotentemente fatta strada. L'azioenda coreana adesso propone anche in Italia il Galaxy M30s.

Il Samsung Galaxy M30s è uno smartphone interessante da catalogare anche come battery phone, grazie alla sua batteria da 6000 mAh. Questo dispositivo, però, ha anche altre caratteristiche che lo contraddistinguono, oltre ad un bel design:



Display: Super AMOLED 6.4″, Full HD+

CPU: Exynos 9611

GPU: Mali-G72 MP3

RAM: 4GB

Memoria interna: 64GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo

Fotocamera posteriore: tripla (48MP + 8MP + 5MP), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0

Batteria: 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali posteriore, USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm