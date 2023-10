Secondo l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il mercato delle criptovalute e la finanza decentralizzata (DeFi) non rappresentano per il momento un rischio alla stabilità finanziaria complessiva.

Di conseguenza è inutile puntare il dito verso il mercato digitale finanziario, anche se comunque necessita di un attento monitoraggio nel momento in cui si crea un collegamento con la finanza tradizionale.

In ogni caso le criptovalute secondo l'autorità di regolamentazione non rappresentano alcun rischio per via delle loro dimensioni relativamente ridotte.