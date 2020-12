Dopo il grande successo del dj set in diretta la sera tra il 25 ed il 26 dicembre, una notte da sempre dedicata al divertimento nei locali che quest'anno è però diventata per necessità una festa in famiglia, ecco che il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman replica... e regala musica ed energia anche a Capodanno 2021.

"Il regalo più grande che ho ricevuto siete stati voi 😍", ha scritto Sandro Murru sui suoi social riferendosi ai tanti commenti positivi ricevuti sui social sui suoi dj set in diretta. "Questo Natale 2020 ha un significato differente, ci sta facendo capire quanto é importante un abbraccio e di avere al proprio fianco la famiglia e le persone che ci vogliono bene. Chiaramente, la speranza di rivederci presto e ballare tutti insieme"... ma nel frattempo c'è ancora tanta musica da ascoltare e ballare, online.

Ed ecco i partner per l'evento online di Capodanno 2021, che prende vita il 31 dicembre dalle 23:30 dalla pagina di Sandro Murru: www.facebook.com/sandro.murru -. Ecco i partner dell'iniziativa: Orvital con il suo brand Flortis; Pischedda Carburanti (Cagliari); Easy Wash (Cagliari); Bici Center di Gianni Pistidda (Quartucciu CA); Ristorante Il Bastione (Cagliari); Caffetteria Via Nazionale Villaputzu (CA); Tre Global Assistance Unico centro autorizzato Electrolux (Cagliari); Autogrill Pischedda (Cagliari); Radio Supersound Network Sardegna.

Ma chi è Sandro Murru?

Sandro Murru ha alle spalle trent'anni di carriera come dj, producer e speaker radiofonico. Dopo un periodo di stop in cui ha comunque continuato a far ballare la sua Sardegna e non solo, sia in radio sia nei locali, l'artista è tornato a lavorare con piacere successo nel suo studio. E i risultati non si stanno facendo attendere. "Le sonorità che ho sempre amato, black, soul, disco, nu disco e pure house tech e funk, finalmente stanno tornando e la cosa non può non rendermi felice", racconta. Dopo aver pubblicato con Mitch B., Fenu, Zen ed Abigail un'energica cover di "Respect", il classico intramontabile di Aretha Franklyn, sono usciti i remix uno dei suoi tanti successi, "La Rumba Latina".