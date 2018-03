Falché: “Nuovo incontro con i dirigenti di terra di lavoro.  Sul territorio lavoriamo per rilanciare la nostra iniziativa politica”

“Si riuniranno questa sera, (Giovedi 22 Febbraio) alle ore 18,00 presso la segreteria comunale di Santa Maria Capua Vetere in via Mazzocchi, gli organismi dirigenti del partito”. Lo annuncia Luigi Falché seretario provinciale del Movimento Idea Sociale, storico partito politico in fase di ristrutturazione dirigenziale.



“Ho ritenuto opportuno, assieme agli altri dirigenti della provincia, organizzare un ulteriore incontro (il terzo dall’inizio dell’anno) motivato dal successo che sta riscuotendo l’iniziativa di “ristrutturazione” del partito partendo proprio da Caserta.

Su questo territorio stiamo svolgendo un grande lavoro per rilanciare le nostre attività politiche. Dopo i significativi risultati raggiunti, insieme ai tanti amici iscritti e dirigenti, ai tanti sostenitori, ai tanti rappresentanti saremo ancora protagonisti di una nuova pagina che costituirà una grande alternativa ai soliti noti di entrambi i poli, a chi urla e a chi dice soltanto no. Nel Casertano proseguiamo con lo stesso schema politico, asserisce Luigi Falché, e nel percorso già avviato in questi anni di radicamento sul territorio e di aggregazione portato avanti dal Segretario Nazionale Raffaele Bruno.

Nel corso della serata sono interverranno: Patrizia Cianni di Caserta, Carmine Munno di Santa Maria Capua Vetere, Patrizia Barbato di Mondragone, Antonio Iemma di Pontelatone, Ernesto Scila di Succivo, Giacomo Seri di Casal di Principe e Antonella Del Giudice di Maddaloni, eccellenze del territorio, personaggi di spicco e di forte rilevanza e, il Movimento Idea Sociale, intende avvalersi della loro partecipazione e del loro impegno, per contribuire a ridare speranza a questa provincia martoriata e abbandonata da chi, invece, doveva difenderla.

Sono fiero e orgoglioso di segnalare il loro nome al partito e sono sicuro, conclude Falché, che potranno darci una grande mano assumendo cariche importanti che verranno assegnate successivamente dal segretario nazionale.





Simona Allevi

Addetto stampa Segreteria Provinciale di Caserta

Movimento Idea Sociale