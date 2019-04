L’arzanese Savio Coppola in scena con il musical "Il gatto con gli stivali"

L’arzanese Savio Coppola si è esibito al teatro Salvo D'acquisto di via Morghen a Napoli, in scena con il musical "Il gatto con gli stivali". Una nuova tipologia di proposta musical-teatrale rivolta ad una platea di giovani e giovanissimi incentrata sulla celebre favola.

La premessa è stata quella di portare soprattutto al contatto diretto con la musica eseguita dal vivo e con il canto, ma con la novità di un primo approccio agli elementi essenziali del teatro musicale: la platea in cui si viene accolti come “luogo separato” dal palcoscenico, la magia della parola che narra, le luci (della sala e del palcoscenico), piccoli elementi scenografici che aiutano la fantasia… E anche qui la possibilità di ‘partecipare’ in modo quasi diretto alla storia e alla musica.

Il gatto con gli stivali e la sua storia la conoscono tutti: un gatto magico che imbroglia per raggiungere il suo scopo, il padrone del gatto che lo lascia fare perché sa che è a suo vantaggio… È giusto tutto questo? Possiamo prenderli come esempio di comportamento?

Anche gli eroi negativi insegnano però qualcosa: a non fare come loro.



