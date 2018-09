Ben Dj fa scatenare The Colour Run Milano

Dopo aver fatto muovere a tempo il Caorle Street Food & Sound Festival e nel bel bel mezzo di un calendario di dj set che lo sta portando in molti dei club più "up" d'Italia e non solo, Ben dj sabato 15 settembre dà energia con il suo sound all'after party di The Colour Run Milano, evento organizzato da Rcs Sport – Rcs Active Team. La cosa parte intorno alle 17 e si svolge al Parco Experience Milano, il parco urbano nato nell'area Expo 2015. The Colour Run è, letteralmente, una "fun race", una corsa non competitiva che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria.

L'obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di divertimento e di benessere. Insieme a tutti gli altri COLOR RUNNERS vivrai un'esperienza indimenticabile. Correrai la più colorata, divertente e pazza 5 chilometri del pianeta! Correre - in modo diverso! (...). O per dirlo in soli 3 punti: #1: Si parte vestiti di bianco #2: Si arriva colorati e felici alla linea d'arrivo #3: Balla e festeggia di fronte al palco del festival finale... Maggiori info sulla manifestazione sono disponibili alla pagina http://thecolorrun.it/milano/.

Ben Dj, grande appassionato di sport (ne pratica diversi, ogni giorno) è l'artista perfetto per far scatenare anche questo tipo di eventi, non solo i fashion party. In ogni situazione è capace di far saltare ed emozionare ogni tipo di pubblico, con brani come le produzioni più recenti, ad esempio "Two".

Due sono le nostre gambe con cui saltare, due i nostri occhi con cui ammirare le bellezze della vita e due sono le orecchie per la musica. "Two" è il nuovo singolo di Ben DJ, che dopo il singolo estivo "Se Levanta" e oltre dieci milioni di streaming con "Thinkin' Bout You" e "Hold Tight", ritorna sotto i riflettori internazionali con una rivisitazione moderna dell'omonima hit del 2001 prodotta dal gruppo elettronico italiano Motel Connection, nato a Torino nel gennaio 2000 grazie all'incontro tra Samuel, Pisti e Pierfunk. La profonda voce maschile incontra il famoso sound che rese questa traccia celebre, con l'aggiunta di elementi da parte di Ben Dj che propone una versione "Two" 2.0 in chiave dance moderna, insieme a due remix ufficiali prodotti da Spada e Marco Dassi, dalle sonorità più underground e perfetti per i club! "Feel the sun, that shine". Il brano è già supportato da top dj come Hardwell, Don Diablo, EDX, Fedde Le Grand, Yves V, Gorgon City, Mike Mago, Sonny Fodera, Skitzofrenik, Luca Guerrieri e tanti altri.

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona alla Rotonda Bistrò passando per Canteen.

Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. E soprattutto, la sua musica piace molto su Spotify, oggi la Bibbia della musica: la sua "Thinkin' Bout You" è stata ascoltata 5 milioni e mezzo di volte! Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo recente singolo "Hold Tight" ha invece superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni. A febbraio 2018 è uscita "Sex on Fire" (feat. Eon Melka), presentata con un esclusivo party alla Palazzina Grassi di Venezia. Durante l'estate 2018 sono usciti "Se Levanta", BtSound VS Mercedesz - Boomerang (Ben Dj Remix) e pure Ben Dj - Two.