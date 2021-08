Il nostro Paese pare finalmente essersi accorto delle sette religiose. Sono tante e aumentano a perdita d'occhio. Alcune sopravvivono per poco tempo; altre durano con tutte le conseguenze del caso. Affiorano quando meno te lo aspetti attraverso un dettaglio: una donna che non vuole più fare trasfusioni di sangue, un'altra che comincia a vestirsi solo di giallo, un'altra ancora che si chiude in casa a ripetere un mantra evangelico per ore.

In Italia le sette religiose coinvolgono circa 4 milioni di persone. Ma sono dati che risalgono al 1998. Vanno tenute d'occhio perché, come dichiara Patrizia Santovecchi, presidente dell’Osservatorio nazionale abusi psicologici (Onap), sono "tutti i gruppi che usano tecniche di manipolazione occulte o non dichiarate per ridurre la coscienza e indurre sudditanza da un punto di vista economico, lavorativo e sessuale. Dovrebbero essere tenuti sotto controllo".

Alcuni gruppi sono noti. Scientology da tempo è finito sotto inchiesta e al centro del documentario di Alex Gibney, Going clear, mentre in Italia, come nota Pace, fra le organizzazioni più discusse si devono annoverare anche i testimoni di Geova, le cui pratiche sono da assimilarsi in tutto e per tutto a quelle delle sette. Da non trascurare nemmeno i mormoni e le sette evangeliche di matrice fondamentalistica-americana.

Ma non sono solo le persone comuni a finire vittime delle sette religiose. Dentro ci finiscono pure i vip. Tra i casi più noti ci fu quello di Michelle Hunziker che nel libro, Una vita apparentemente perfetta, ha raccontato i cinque anni da incubo vissuti in un gruppo religioso che le ha privato della libertà, dei soldi, della famiglia, della serenità, perfino del matrimonio con Eros Ramazzotti.

Qualche anno fa, due giornalisti, Gianni Del Vecchio e Stefano Pitrelli, tracciarono il quadro della situazione italiana nel libro Occulto Italia, considerato una sorta di testo eretico dalle organizzazioni protagoniste. "Abbiamo però saputo che molti l’hanno letto, e poi hanno abbandonato le sette di cui facevano parte"- racconta Pitrelli- "All’epoca le informazioni erano molto più difficili da reperire. Non c’erano i social network, che stanno svolgendo un ruolo enorme nel bucare la bolla di silenzio in cui queste persone sono costrette a vivere". Erano gli Anni Novanta quando l’antropologa Cecilia Gatto Trocchi nel suo libro, Le sette in Italia, lanciava l'allarme sul proliferare di culti abusanti: "L’Italia, un tempo feudo del cattolicesimo, tra poco non avrà più nulla da invidiare alla California, patria conclamata delle iniziazioni esoteriche". Con il senno di poi aveva ragione.

Entrare in una setta è facile, uscirne è difficile. "Quando una persona esce da una setta-spiega la psicologa anti-sette Lorita Tinelli-è disorientata. Se si è affiliata nel corso della propria vita adulta, deve riconoscere l’errore e mettersi profondamente in discussione. Se invece è nato dentro la setta, come adepto di seconda generazione, non ha alcuna idea del mondo e dunque deve alfabetizzarsi, deve capire le situazioni e le dinamiche della quotidianità".

Trovare un lavoro o andare a fare la spesa per queste persone diventa complicato. Nei gruppi- continua Tinelli-il mondo esterno viene descritto come pericoloso e fuorviante. Alcuni fuoriusciti così sono portati a entrare in altri gruppi per ricreare le uniche dinamiche che conoscono, altri invece riescono a chiedere un aiuto specializzato e cominciano a liberarsi".

Il percorso è comunque sempre molto complesso. Nel nostro Paese, al contrario di quanto accade in Francia, non esiste un reato di plagio, tuttavia ci sono numerose associazioni che si occupano di aiutare i fuoriusciti dalle sette. Un aiuto può essere fornito anche dalla Sas, Squadra anti-sette della polizia, creata apposta dal Ministero dell'Interno per indagare sui culti abusanti.