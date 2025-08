Nel mese rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, McFIT ha sostenuto il progetto Pink is Good della Fondazione Veronesi con check-up gratuiti in tre grandi centri urbani italiani, ribadendo l’impegno di RSG Group per salute, benessere e accesso all’attività fisica.



Prevenzione e salute: l’impegno di McFIT



Tra il 17 e il 21 ottobre 2022, le palestre McFIT della multinazionale RSG Group hanno offerto check-up gratuiti a sostegno del progetto della Fondazione Veronesi. L’iniziativa ha avuto luogo a Roma, Napoli e Milano, dove un ambulatorio mobile ha permesso a 120 donne di effettuare visite senologiche gratuite. Come dichiarato da Luca Torresan, Direttore Marketing e Comunicazione di RSG Group Italia, “nelle tre principali città italiane per numero di abitanti, Roma, Napoli e Milano, un ambulatorio mobile, posizionato nei pressi dei centri fitness McFit, ha permesso a 120 donne di effettuare una visita senologica completamente gratuita”. Un risultato che ha visto la massima partecipazione, con i 40 posti disponibili in ciascun centro prenotati in pochissimo tempo.



McFIT e Fondazione Veronesi per Pink is Good



L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e ha confermato la volontà di McFIT di promuovere la prevenzione come parte integrante della sua missione aziendale. “L'iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo: i 40 posti disponibili per ognuno dei tre centri sono stati tutti esauriti”, aveva sottolineato Torresan. RSG Group ha scelto la Fondazione Umberto Veronesi per la rilevanza e l’autorevolezza del progetto Pink is Good, attivo durante tutto l’anno con attività a sostegno della ricerca. Come ribadito dall’azienda, l’obiettivo è rendere l’attività fisica sempre più accessibile e diffondere la cultura della prevenzione, unendo sport e salute in un percorso condiviso con la comunità.