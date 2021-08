Alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri si è svolta la cerimonia d’intitolazione a Giovanni Salmeri di una panchina posta dinnanzi all’ingresso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo, dove l’uomo, scomparso in circostanze tragiche lo scorso anno, era solito trascorrere parte delle sue giornate.

L’iniziativa ha preso spunto da un invito lanciato sui social qualche mese fa da Francesco Salamone ed altri cittadini per ricordare Salmeri, ed è stata accolta con favore dall’Amministrazione comunale, che, grazie alla preziosa collaborazione di volontari e residenti della zona, nonché dell’associazione “Attivamente”, rappresentata nell’occasione dalla Dott.ssa Valentina Sabino, e del Dott. Salvatore Ravidà del Club Lions, ha deciso di apporre proprio in quei luoghi, dove Salmeri trascorreva del tempo, una targa commemorativa, provvedendo parimenti alla pitturazione di colore verde della stessa panchina per simboleggiare il senso di giustizia, che in qualche modo si è inteso restituire con questo piccolo gesto.

A margine dell’evento l’Assessore Magistri ha inteso ringraziare i volontari presenti, l’associazione “Attivamente”, il Dott Salvatore Ravidà nonché tutti coloro, che nel loro piccolo hanno contribuito alla realizzazione di questo ricordo di uomo buono e mite vittima, come riportato sulla targa commemorativa, della crudeltà umana.