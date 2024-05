Aspettando che la Commissione Parlamentare indaghi su chat dubbie e tombaroli anonimi, è importare porre l'attenzione su un personaggio che fece la sua apparizione appena dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi e che potrebbe anche essere il vero colpevole della sua sparizione: un certo “Pierluigi”, il primo telefonista ufficialmente riconosciuto.

Questo individuo, mai identificato, telefonò a casa Orlandi tra il 25 e il 26 giugno 1983, il giorno dopo in cui apparve per la prima volta sul quotidiano Il Tempo l'annuncio di scomparsa di Emanuela Orlandi. Pierluigi, parlando con Mario Meneguzzi, zio di Emanuela e mediatore per conto degli Orlandi, disse di aver visto in Piazza Campo dei Fiori, vicino Piazza Navona, una ragazza di nome “Barbara” vendere cosmetici Avon. Per dimostrare la sua attendibilità, elencò una serie di dettagli che corrispondevano a Emanuela: astigmatismo da un occhio; vergogna a indossare in pubblico gli occhiali da vista bordati di bianco; matrimonio della sorella Natalina a settembre; passione per il flauto. Tutte informazioni che non erano state diffuse dai media e che potevano essere sapute solo da chi conosceva bene la ragazza.

Singolare fu la menzione dei prodotti Avon, perché questo particolare finì nella denuncia presentata da Natalina Orlandi alla polizia italiana. Un dettaglio che, oltre ovviamente alla stessa famiglia di Emanuela, poteva essere conosciuto solo da due persone: Raffaela Monzi, l'unica compagna di Conservatorio musicale a cui Emanuela citò l'offerta di lavoro dell'Avon, e lo stesso uomo che quel pomeriggio del 22 giugno 1983 aveva offerto a Emanuela di diventare promotrice della casa cosmetici. Altro dettaglio importante è che lui si presentò usando il nome del miglior amico di Emanuela, Pierluigi Magnesio, anche lui cittadino vaticano ed estraneo alla vicenda, dimostrando di conoscere bene non solo Emanuela, ma anche il suo ambiente amicale.

L'uomo che secondo la versione di Meneguzzi aveva una voce adulta e senza inflessioni dialettali fece finta di non sapere che Emanuela fosse cittadina vaticana; le cambiò il nome in “Barbara”; parlò di un suo allontanamento volontario da casa e la presentò come una banchista in stile Porta Portese che sbarcava il lunario vendendo collanine tra Campo de’ Fiori e Piazza Navona, una zona non molto lontana dal Corso Rinascimento, dove Emanuela Orlandi sparì.

Il fatto sorprendente è che Ercole Orlandi ricordò che due estati prima, a Torano, Emanuela e alcune amiche avevano venduto ad un banchetto di strada delle collanine. Questo dimostra che “Pierluigi” non solo conosceva bene Emanuela, ma sapeva pure dove passava le vacanze e quali erano le sue abitudini. Chi era allora questo “Pierluigi”? Come poteva conoscere dettagli su Emanuela, quando nessuno stava ancora indagando sulla sua scomparsa?

Chiunque fosse sembrò avere uno scopo preciso: depistare le indagini facendo credere che Emanuela Orlandi si fosse allontanata da casa ma che sarebbe tornata per il matrimonio della sorella. Un modo per deviare subito le indagini. Un depistaggio che però nascose una lacuna: a differenza delle telefonate successive, questa non fu mai registrata, ma fu ascoltata solo dallo zio Mario il quale, però, si guardò bene dal segnalare questa chiamata agli inquirenti, tant'è vero che nei rapporti della polizia, redatti dal dirigente della Squadra Mobile di Roma, Luigi De Sena, e destinati al pm Margherita Gerunda, non c’è una sola riga sui contatti avuti da Meneguzzi con Pierluigi.

Non fu difficile per Gerunda accorgersi di questa lacuna imputabile allo strano comportamento dei familiari della ragazza scomparsa, in primis proprio di Mario Meneguzzi, il quale faceva da diaframma tra la famiglia e i telefonisti. Fu lo stesso Ercole Orlandi a dirlo al magistrato Adele Rando: “La dottoressa Gerunda, che si occupava in prima battuta del caso, ricordo che lamentò il fatto che non aveva potuto prendere visione della verbalizzazione di Pierluigi (...) che riteneva importante come punto di partenza”.

Chi era questo Pierluigi? Poteva essere il colpevole della scomparsa di Emanuela Orlandi? Una persona che la ragazza conosceva bene fino al punto da seguirlo fiduciosa quella sera? Non si sa. Ma la sua entrata in scena a poche ore dalla scomparsa di Emanuela Orlandi è un indizio cruciale perché dischiude al pensiero che dietro alla sparizione di Emanuela Orlandi si nascondesse un delitto consumato la sera del 22 giugno 1983 e che andava occultato subito, facendo passare la scomparsa della ragazza per un allontanamento volontario.