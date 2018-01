OUKITEL U18, arriva sul mercato un nuovo clone dell'iPhone X

Apple nel mondo della tecnologia per molti è un'icona (per alcuni quasi una divinità) e per tale motivo rappresenta un faro dal punto di vista del design per molte aziende cinesi che producono smartphone.

Alle aziende che hanno deciso di proporre un dispositivo con un design simile ad iPhone X (almeno nella parte frontale) si è aggiunta OUKITEL con il suo modello U18.

Naturalmente questo smartphone non potrà competere con iPhone X dal punto di vista delle prestazioni (ed è del tutto normale considerando che costa un decimo del prezzo) ma ha comunque un ottimo rapporto prezzo /prestazioni.

Queste le principali caratteristiche:

display 5,85″ HD+ con aspect ratio 21:9, CPU MediaTek MT6750T, RAM 4 GB, memoria interna 64 GB, sistema operativo Android 7.0 Nougat aggiornabile ad Oreo, fotocamera posteriore 16MP + 5MP, frontale 13MP, batteria 4000 mAh, lettore di impronte digitale.