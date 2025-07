Si è tenuta a Milano, nel chiostro del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, DE RERUM NATURA. NABA Fashion Show 2025, la sfilata che ha portato in passerella le migliori collezioni degli studenti del Triennio in Fashion Design del campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. 120 look realizzati da 30 studenti e selezionati da una giuria composta da giornalisti, professionisti, aziende di settore e alumni NABA, con una colonna sonora realizzata grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Milano.

A sfilare anche 12 outfit realizzati dagli studenti di The Academy of Arts & Design, Tsinghua University, con cui NABA ha avviato un progetto di scambio culturale e accademico per promuovere il dialogo creativo tra due importanti realtà internazionali, dopo aver presentato le collezioni di studenti e alumni NABA a Pechino durante la China Graduate Fashion Week a fianco di quelle degli studenti dell’istituzione. Le collezioni di quest’anno, sono ispirate al tema De Rerum Natura definito da Nicoletta Morozzi, NABA Fashion Design Advisor. A partire dal poema di Lucrezio, gli studenti sono stati invitati a riflettere sulle mille perplessità o entusiasmi che l’avvento dell’intelligenza artificiale provoca nell’umanità, un pretesto per una riflessione sull’importanza di porsi domande, che resta forse il legame più forte a collegare la contemporaneità con il passato più remoto. Trasformando gli spunti iniziali in narrazioni costruite con la materia di studio (i tessuti, le forme, i servizi fotografici) gli studenti sono stati stimolati a trovare l’impronta della loro personalità, muovendosi tra le possibilità dell’intelligenza artificiale e delle tecniche artigianali e manuali, e facendosi strada tra argomenti complessi come la pace e la guerra, l’amore, il dolore, la morte e la gioia di vivere, lo spiritualismo e le convenzioni sociali. Così come faceva Lucrezio con gli strumenti della poesia e della filosofia.

Dal concept De Rerum Natura è nata la presentazione finale promossa da Colomba Leddi (NABA Fashion Design Area Leader) e Michele Corradini (Course Leader del Triennio in Fashion Design – Milano), con la Regia e Direzione Artistica di Paolo Bazzani (Art Director e docente NABA).

Il Fashion Show è stato arricchito da una colonna sonora affidata all’Orchestra di fiati del Conservatorio di Milano, guidata dal Maestro Sandro Satanassi, e all’Ensemble di percussioni del Conservatorio, con la partecipazione del Maestro Paolo Pasqualin per la performance Paesaggi sonori. Un viaggio tra mondi lontani. Appositamente scritta, Visions è la composizione elettronica creata per DE RERUM NATURA. NABA Fashion Show 2025 dallo studente Gianluca Terlizzi. L’accompagnamento musicale al pianoforte dedicato alla sfilata degli outfit realizzati dagli studenti di The Academy of Arts & Design, Tsinghua University è stato a cura Daniel Ponticelli.

L’evento è stato ospitato nella cornice del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, insieme al quale NABA è partner di ricerca con due progetti finanziati dall'Unione Europea – NextGeneration EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: P+ARTS e The 4 Turandot.

Anche quest’anno è stato possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube di NABA. Si ringraziano per la collaborazione: Drop Studio, Springa, Deborah Make-up Academy e SATÌ powered by KEVIN.MURPHY.

"L’edizione 2025 del Fashion Show è stata un’espressione corale e poetica, che ha portato la moda in un luogo iconico milanese, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, dove gli studenti di moda e quelli di musica hanno unito i loro saperi, creando un nuovo linguaggio performativo. Anche quest’anno l’Area Fashion Design di NABA ha instaurato collaborazioni con partner e istituzioni internazionali, accogliendo ospiti provenienti da luoghi lontani geograficamente, ma vicini nella voglia di conoscere e raccontare. Come sempre, sono gli studenti a dare senso e forma: con la loro energia, il loro sguardo sul presente e il coraggio di osare, rendono viva la scuola e ne proiettano il valore nel futuro. Un futuro che loro stessi stanno contribuendo a immaginare e costruire, con passione, consapevolezza e visione.” commenta Colomba Leddi, Fashion Design Area Leader di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

Le collezioni presentate nell’ambito dell’edizione milanese di DE RERUM NATURA. NABA Fashion Show 2025 sono state realizzate dagli studenti dell’ultimo anno del Triennio in Fashion Design del campus di Milano: Christian Zemskov Bakken, Ondrej Bauman, Mattia Bonacchi, Vittoria Bravo, Alvaro Serrano Castro, Daniele Chiola, Lorenzo Cividini, Gabriele De Masi, Caterina Facchi, Cecilia Gambirasio, Paola Giaccari, Emma Giacuzzo, Carlo Maria Giorgetti, María Del Mar Aviles Gomez, Federica Lovison, Natalia Martello, Giulia Maria Pavone, Maddalena Penello, Sofiya Petryna, Nahir Ahinoa Inofuentes Pinto, Michele Prisco, Danial Saliba, Ana Maria Savu, Chiara Scalia, Sofia Spanò, Giuliana Spina, Julie Stavkova, Carlo Tenti, Joaquín Garcia Uricoechea, Andrea Zorzan.

Come gli anni precedenti, il Fashion Show di NABA coincide con la pubblicazione annuale del Magazine dell’Accademia, nato all’interno dell’indirizzo in Fashion Styling and Communication del Triennio e coordinato in questa dodicesima edizione da Paolo Bazzani, Michele Corradini, e da Michela Gattermayer, giornalista e docente NABA, e Annie Lerner, stylist e docente NABA. Gli shooting, realizzati con la collaborazione di Perimetro, insieme a Gloria Maria Cappelletti, Giorgio Ciccone, Efisio Marras e Candela Pelizza in qualità di Mentor. Il risultato è uno spazio condiviso dove idee, competenze e creatività si incontrano. È il frutto del lavoro congiunto di studenti, docenti e professionisti provenienti anche da luoghi lontani, geograficamente, ma vicini nella voglia di conoscere e raccontare, che, affiancati dai Mentor, hanno trasformato le proprie visioni in progetti editoriali. Un racconto corale che riflette la vitalità della scuola e la forza delle relazioni che la animano.

Il prossimo 2 luglio si terrà l’edizione romana dell’evento DE RERUM NATURA NABA Fashion Show 2025 che presenterà i progetti degli studenti del Triennio in Fashion Design del campus di Roma di NABA, ideati a partire dallo stesso concept.

