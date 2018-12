Touch Down Ibiza fa scatenare Milano, Sassari, Cagliari, Como...

E' una settimana tutta da ballare per la crew di Touch Down Ibiza, quella che inizia giovedì 13 e finisce sabato 15 dicembre 2018. Gli artisti del party fanno infatti ballare Milano, Sassari, Cagliari e pure Como.

Dopo aver fatto scatenare Ibiza nel corso dell'estate 2017, Touch Down continua quindi a far muovere a tempo tutta l'Italia. Touch Down Ibiza infatti propone le sonorità che più fanno scatenare il pianeta in questo momento: sono ritmi decisamente urban che si mescolano a sonorità americane e britanniche.

Touch Down è nato ad ibiza a Maggio 2017. Ha scatenare l'isola della musica in templi come Eden, Ibiza Rocks e Ocean Beach Ibiza. Resident nei Party ibiza e' stato Fat man Scoop e tutta la Crew di Dj UK e Italiana che da settembre segue anche il tour europeo del format. Il party è stato creato da Level Up Milano con Ale Zuber, il creatore di I am a RichBitch, il celeberrimo Reggaeton Hip Hop che fa scatenare l'immenso Privilege di Ibiza.

In particolare, venerdì 14 dicembre al Set Disco di Sassari e sabato 15 al Biggest di Cagliari tra gli artisti Touch Down c'è Aniram (nella foto). Sexy e bravissima in console, è da tempo protagonista musicale tra Italia e Ibiza e pure negli USA, visto che qualche mese fa è stata protagonista di tanti dj set a Detroit. All'anagrafe fa Marina Dainotto, ed è nata a Milano il 21 ottobre 1996. Sin dall'infanzia esprime il suo amore per la musica attraverso la danza. Testimonial per diversi brand, frequentando le disco della sua città rimane affascinata dalla figura del DJ e scopre così la sua vera passione. Da quel momento inizia a frequentare corsi formativi per dj produttori, affidandosi ad un team esperto nel settore con il quale intraprende un'interessante crescita professionale. I suoi dj set sono molto energetici e alternano drops con un sound molto tribale, conosciuto anche come "jungle terror", a parti più melodiche e cantate.

Touch Down Ibiza

www.facebook.com/touchdownibiza/

Giovedì 13/12 Vibe Room Milano: guest Dj Ms

Venerdì 14/12 Set Disco Sassari: guest Don Cash (voice) e Aniram (dj)

Sabato 15/12 Libe Winter Club - Como: Special guest star: Gemitaiz

Sabato 15/12 Biggest - Cagliari: guest Don Cash (voice) e Aniram (dj)