Arrivato al Manchester City nel 2016, Pep Guardiola con i cityzens ha vinto due titoli di Premier League, la FA Cup e tre Coppe di Lega... mai una competizione internazionale. Forse anche per questo, il 49enne tecnico catalano ha rinnovato il suo contratto con il club per altri due anni, fino all'estate del 2023.

Se per quella data sarà ancora il tecnico del City, Guardiola, per presenze, supererà Joe Mercer e sarà il secondo manager più "longevo" alla guida del club, dietro a Scot Les McDowall che tra il 1950 e il 1963 ha collezionato 592 presenze in panchina.

Con Guardiola, delle 245 partite disputate, il City ne ha vinte 181, una percentuale di vittorie pari al 73,87%.







Questa la dichiarazione del tecnico dopo la firma: "Da quando sono arrivato al Manchester City mi sono sentito accolto sia nel Club e che in città... dai giocatori, dallo staff, dai tifosi, dalle persone. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato gol, vinto partite e trofei e siamo tutti molto orgogliosi di questo successo.Avere questo tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa sperare. Ho tutto ciò che potrei desiderare per fare bene il mio lavoro e sono onorato della fiducia che la proprietà e il presidente hanno dimostrato nei miei confronti per continuare per altri due anni dopo questa stagione.La sfida, per noi, è continuare a migliorare ed evolverci, e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo".