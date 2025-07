Articolo di loscrivo-io.it - Agenzia di Redazione rispettosa della normativa vigente (d.lgs 475 e successive modifiche). Il contenuto è stato redatto con attenzione alla qualità informativa e nel rispetto dei lettori.

Nel Bel Paese, gran parte della popolazione è, infatti, costituita da persone anziane. La stessa cultura mediterranea, che è profondamente radicata nella mentalità degli italiani, spinge spesso i singoli a vivere con parsimonia e votati al sacrificio, con l’intento di accumulare o investire le personali risorse per condurre una vita dignitosa in beni mobili e immobili oppure da depositare sottoforma di soldi liquidi nei conti correnti bancari (Drommi, 2025).

I dati statistici, a conferma di quanto sostenuto, riconoscono che il patrimonio accumulato dalla popolazione degli anziani in Italia è di ben 1.400 miliardi di euro. Se da una parte le risorse economiche dovrebbero consentire agli stessi di vivere serenamente i restanti anni delle loro vite, dall’altra parte li porta ad essere vittime ideali per i truffatori professionisti.

Molto spesso gli anziani si affidano e si fidano tanto di parenti quanto di estranei, come badanti oppure personale domestico, consegnando agli stessi i loro piccoli tesori e incorrendo in vere e proprie situazioni di pericolo (Drommi, 2025).

Un'emergenza sociale sempre più diffusa e, che da un rapporto dell'Eurispes del 2024, è stata denunciata dagli over 75, ossia il 21% dei truffati affermano di essere stati ingannati dai loro stessi parenti, mentre il 9% riferisce di essere stati tratti in inganno dal personale all'assistenza domestica. Anche le storie che gli anziani raccontano alla polizia e ai carabinieri sembrano riflettere uno schema molto semplice e ripetitivo, ossia vi è sempre una figura affettivamente cara all'anziano, come il nipote oppure la colf, che lo manipola a tal punto da farsi intestare la casa, consentirgli la firma sul conto bancario, che porta al conseguente prosciugamento, e all'ottenimento della produzione di un testamento a suo favore, come dimostrato anche dalla Procura di Napoli con le indagini svolte durante il periodo di maggio 2025 (https://eurispes.eu/news/risultati-rapporto-italia-2025/ ).

In Italia, grazie all’art.643 del Codice Penale, che punisce la “circonvenzione di incapace”, chi abusa dello stato di infermità psichica di una persona per indurla a compiere atti che la danneggiano economicamente è perseguibile legalmente.

Dimostrare in un tribunale l’incapacità dell’anziano e, al contempo, la consapevolezza nell’aver subito un danno unitamente all’intenzione illecita del truffatore, è davvero complesso. Questo comporta, infatti, numerose perizie psichiatriche, la produzione di una ricca documentazione clinica e testimonianze.

In aggiunta, ci si accorge sempre troppo tardi di quegli abusi patrimoniali ai danni delle persone anziane e, come sottolineato anche dall'avvocato Chiara Gerbi, la vera difesa a favore dei familiari più anziani è quello di prevenire queste problematiche. In particolare, occorre prestare attenzione a deleghe e movimenti bancari, considerare la possibilità di un amministratore di sostegno e mantenere un costante rapporto con la persona anziana, coinvolgendo solo professionisti sicuri. A tal proposito, se si ravvisano segnali di manipolazione, allora, è giusto far intervenire rapidamente i servizi sociali oppure rivolgersi direttamente alle autorità competenti (https://eurispes.eu/news/risultati-rapporto-italia-2025/ ).

E come ribadito spesso anche dallo psicologo Alessandro De Carlo, la protezione della persona anziana non è solo una questione legale o economica, bensì un atto di rispetto verso la loro dignità e libertà.





