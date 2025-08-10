Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, questa domenica ha sottolineato un record di cui il Sole 24 ore ci aveva informato un paio di giorni fa:

"Le due facce del nostro Paese: da un lato cittadini che tirano la cinghia mentre dilagano i rincari, dall'altro record di utili per le banche.Con gli insostenibili e inaccettabili rincari sulle spiagge, accompagnati dalla perdita del potere d'acquisto, le presenze al mare calano del 15%. Meloni è troppo impegnata a fare il Calimero contro i giudici e la "sinistra" per proporre soluzioni. Mentre la ministra del turismo Santanchè è tutta concentrata a evitare le sue grane giudiziarie per preoccuparsi degli italiani che non possono permettersi di andare in vacanza.Nel frattempo, mentre non si fa nulla sul carovita e gli stipendi, gli utili delle prime otto banche italiane sono a livelli record: 15,5 miliardi, +13,5% rispetto all'altro anno.Non hanno messo 1 euro di tassa sugli extraprofitti miliardari delle banche e questa montagna di soldi non finisce a famiglie e imprese, all'economia reale ma finanzia le manovre del ‘risiko’ bancario, una lotta finanziaria in cui le banche si mangiano le une con le altre per diventare sempre più grandi e remunerare sempre di più gli azionisti. Il Governo ha deciso di gettarsi anima e corpo nel risiko.Dei cittadini, delle imprese in sofferenza, a Palazzo Chigi evidentemente importa ben poco".

Ma l'aspetto ancor più interessante della notizia lo ha sottolineato Nicola Fratoianni, AVS...

"Mentre l’Italia arranca, le banche macinano utili da record, nei soli primi 3 mesi del 2025. Dal 2018 al 2024 hanno messo in tasca 162 miliardi di utili.Nello stesso periodo gli stipendi degli italiani hanno perso l’11% di potere d’acquisto, costringendo lavoratrici e lavoratori e fare i super eroi per vivere. Per questo noi vogliamo lo Sblocca Stipendi.Ma il governo non se ne accorge. Blocca gli stipendi e non chiede alle banche nemmeno un euro in più di tasse su questa enorme montagna di profitti".

I profitti di cui parla Conte si riferiscono solo ai primi tre mesi dell'anno!