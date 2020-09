Uno sparutissimo numero di persone, ieri, durante la manifestazione dei precari per la stabilizzazione ha contestato il Senatore Mario Pittoni, vicepresidente della Commissione Istruzione del Senato. Riteniamo tali contestazioni assurde e insensate verso una persona, un politico che comunque la si pensi - politicamente - ci mette sempre la faccia e non si sottrae mai al dialogo con i precari. Sottolineiamo che su alcune cose non ci troviamo d’accordo con il Senatore, ma non possiamo non prendere atto che è sempre disponibile al confronto.

Dialogo a cui, invece, si sottraggono sistematicamente la Ministra e i 5 Stelle, e ora anche il PD che pur invitato alla manifestazione ha declinato l’invito. Evidentemente, come i fatti di maggio 2020 insegnano (il PD bocciò i suoi stessi emendamenti pro precari), per il PD conta salvaguardare più il Governo Conte e le poltrone che i docenti precari.

Concludiamo esprimendo la nostra solidarietà al Senatore Mario Pittoni.

Associazione Nazionale Liberi Insegnanti