Dalle stravaganze dorate indossate da Maria Antonietta ai colori vivaci di Tokyo, questa la nuova collezione di Jeremy Scott per Moschino è un’esplosione di fantasia e divertimento con un tocco di ironia.

Immaginatevi la Regina di Francia ai tempi di Cosplay, è così che ha iniziato a disegnare la collezione per Moschino Jeremy Scott, considerando la vita molto colorata della regina di Francia. Un viaggio a ritroso nel tempo nella corte di Versailles, con una storia che brucia di fuoco insurrezionale; quando l'élite governa con ignoranza e decadenza, le ribellioni si agitano. È qui che nasce il paradosso di Scott: la collezione è costruita sull'edonismo, ma è un divertissement dai denti affilatissimi.

La palette è ricca di iper-saturazioni e toni pastello glassati, le forme sono esagerate è il surreale si ricopre di zucchero. Abiti farthingale e pannier si trasformano in nuove silhouette con felpe ibride o biker jacket. Il denim è decorato con fili d'oro; gli stessi ricami appaiono sotto forma di cherubini sugli orli della gonna o sui revers in pelle. I profili arricciati aggiungono una nota spensierata, mentre il broccato jacquard dai toni arcobaleno rievoca una nostalgia più recente. I motivi Toile de Jouy sono reinventati con personaggi anime. Gli abiti da sera invece, sono ispirati alle torte a strati, sono una riflessione ironica sulla presunta citazione di Maria Antonietta "Qu'ils mangent de la brioche" pronunciata durante la rivoluzione ad un popola affamato. Da qui si erge la differenze e la realizzazione degli abiti da sera a cocktail che hanno un effetto pasticcerie, tanto da rappresentare un commento scaltro e sottile, proprio sullo spessore di alcune persone al potere in quegli anni.

Un racconto fantastico, arricchito da ogni particolare, la collezione Anime Antoniette porta sulle spalle la storia della regina di Francia descritta con Satira ed Humor da un’azienda che non è nuova a tele novità.

Abbiamo raccontato una storia fantastica, realizzata da una delle aziende più iconiche del mondo della moda che continua a stupirci con idee originali, dagli accessori all'abbigliamento, proponendo borse di ogni forma e una linea stupenda per l'abbigliamento femminile e maschile! Moschino oggi continua a stupire, a fare notizia ad attrarre e a raccontare storia.



