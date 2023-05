Giovedì 1 giugno 2023, ossia la vigilia della Festa della Repubblica, al Bolgia Summer Garden di Bergamo arriva il top dj producer James Hype. Il giardino estivo del top club sull'A4 si infiamma dunque, come ogni settimana, con la musica e il sound di uno degli artisti più importanti del panorama elettronico mondiale.



Sono quasi 800mila, ad oggi, i follower su Instagram di questo top dj producer d'origine inglese. James Hype produce musica potente e piena di melodia, su etichette come Virgin, Polydor, Island, Musical Freedom o Armada. E, con la sua versatilità, in console come in studio, di remixare i successi di gente come Meduza e David Guetta. "Ferrari", successo da 400 milioni di ascolti su Spotify, è probabilmente il suo pezzo più conosciuto al grande pubblico. La sua vera anima però guarda dritto in faccia un sound da club, tra tradizione e innovazione. Ne è prova il suo nuovo singolo "Lose Control", a metà tra tech house e pianate anni '90, una bomba da dancefloor insomma, come quelle con cui farà scatenare il giardino elettronico del Bolgia l'1 giugno. Tra le date future già disponibili sul suo sito spiccano quelle americane, tra cui l'1 luglio all'Echostage di Washington o all'Avant Gardner, il 2, a Brooklyn. Con lui in console ci sono nella Garden Room anche Alex Rubino, Christian Bove, Salvo V e Manuel Bettinelli.



Nelle stesse ore, nella Indoor Room del top club sull'A4, torna il top dj producer olandese Angerfist, riferimento assoluto in ambito musica hardcore, accompagnato da Jappo aka Unexist ed altri artisti di peso. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



Il party che vede protagonisti James Hype al Bolgia di Bergamo l'1 giugno 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODEL, 999999999 e KLANGKUENSTLER.



01/06 James Hype @ Bolgia Summer Garden

https://www.bolgia.it/james-hype/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino