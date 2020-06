Dopo la prima giornata di Serie A post Covid, la Juventus ha allungato il passo sulla Lazio, seconda a 4 punti di distacco dopo la sconfitta di Bergamo, e sull'Inter, adesso terza a ben 8 punti, mentre l'Atalanta è quarta a -12 e la Roma quinta a -18.

Considerando che nel prossimo turno - che inizierà venerdì con giovedì di riposo per tutti - la Juventus affronterà in casa il Lecce, i bianconeri avranno la possibilità di mettere una seria ipoteca sullo scudetto anche per quest'anno.

La Lazio, sicuramente molto brillante nel primo tempo di Bergamo, ha pagato un pedaggio importante alla propria condizione atletica e nel secondo tempo non solo si è fatta segnare tre reti, ma ha rischiato di prenderne altre nel finale se solo Muriel fosse stato più lucido.

La Lazio, però, incontrerà la Fiorentina, che ha sofferto nel primo tempo della partita disputata contro l'ultima in classifica, il Brescia, e sabato avrà l'occasione per riprendere a fare risultati anche se dovrà fare a meno di Luis Felipe e Lucas Leiva, mentre non è certa neppure la disponibilità di Radu, Correa e Cataldi.

A rischio passo falso amche l'Inter che andrà a far visita al Parma che, in queste prime uscite, ha dimostrato di essere in ottima forma, mentre i nerazzurri, finora, non sono certo brillati per continuità di rendimento, soprattutto nelle prestazioni di alcuni singoli che nei mesi scorsi erano invece stati determinanti.

Potrebbe approfittarne, di nuovo, l'Atalanta che affronterà l'Udinese, seppure in trasferta, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, per avvicinarsi ulteriormente al terzo posto, allontanando la Roma dall'insidiarla dal partecipare di diritto all'edizione della Champions anche della prossima stagione. Roma che, tra l'altro, giocherà in trasferta a San Siro contro il Milan.