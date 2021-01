Dell'intervista in esclusiva al Papa in onda questa domenica, Canale 5 ha anticipato un paio di passaggi in cui Francesco ha espresso la propria opinione su due fatti che sono alla ribalta della cronaca in questi giorni.

Commentando l’assalto al Congresso degli Stati Uniti, Bergoglio ha dichiarato di esser rimasto stupito di quanto accaduto per il fatto che quello americano "è un popolo così disciplinato nella democrazia", ma evidentemente - ha poi continuato - anche "nelle realtà più mature c’è sempre qualche cosa che non va", con gente "che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune".

Durante l’intervista Francesco si è espresso anche sulla vaccinazione per fermare la Covid , definendola una "scelta etica" e auspicando che tutti la compiano anche per rispetto della vita e della salute degli altri. Nell'occasione il Papa ha annunciato di essersi prenotato per esser vaccinato nelle prossime settimane.