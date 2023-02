Il programma dei party latini e dei concerti al Caballo Loco - Seriate (BG) è decisamente accattivante e può mettere d'accordo chi ama la musica live con chi vuol muoversi a tempo. Ecco alcuni degli appuntamenti più attesi di questa e delle prossime settimane.

Venerdì 10 febbraio ecco lo scatenato Latin Friday di Caballo Loco - Seriate (BG) con Chichi Dj e Corsi in pre serata by Latin Space. La sera dopo, sul palco del locale sale invece la tribute band più importante quando si tratta di riproporre le canzoni di Ligabue, ovvero Bandaliga. Con loro sul palco c'è un ospite speciale alla chitarra, ovvero Max Cottafavi, chitarrista spesso sul palco con Ligabue, anche a Campovolo. Nella foto che vedete qui Cottafavi è accanto a Luciano Ligabue, che ovviamente non sarà al Caballo Loco… ma le sue canzoni ci saranno. Eccome! E' il 23esimo compleanno di questo show, davvero unico. Se la carriera di Ligabue è lunga 33 anni, pure la Bandaliga non scherza affatto. In console dopo il concerto ecco PaulEyes con il suo scatenato dj set anni '90 e 2000.

Domenica 12 invece, ecco un San Valentino party in anticipo: sul palco c'è Cosimo, poi si balla a ritmo di salsa e bachata. E che succede il 17 febbraio? Il Latin Friday con Chichi Dj diventa una Festa in Maschera.



Già in programma un altro concerto molto atteso per il 18 febbraio: sul palco c'è il sound e ci sono le canzoni dei Medicina Crow. Dopo il concerto in console sale Tarzanelli.



Dedicato agli appassionati d live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.



Caballo Loco

via Buonarroti 38

Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

https://www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/