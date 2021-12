Dott. Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - SALERNO.

La situazione del mondo dei viaggi in genere vive indubbiamente un momento critico. Solo la fantasia di alcuni manager legati alle poltrone e ai titoli di borsa si dicono (forse) ottimisti. Purtroppo, come sto dicendo da tempo, la pandemia ha modificato completamente la cosiddetta globalizzazione. Oggi bisogna viaggiare nel mondo solo e se è necessario. Il SARS Covid, piccolo mostricciattolo di qualche nanomentro, ha profondamente modificato o meglio sta costringendo l'umanità intera a modificare il modo di concepire e fare economia.

A molti continua a non essere chiaro che il Covid, i cambiamenti climatici, l'inquinamento sono "facce della stessa medaglia".

Solo ciechi e sordi politicanti o affaristi possono negare questo che molti di noi studiosi stiamo dicendo da anni.

Ci indigniamo per i no Vax e non facciamo nulla per coloro che continuano senza alcun pudore a negare che bisogna finirla con il consumo del suolo, con il rubare spazi vitali alla natura.

Bisogna comprendere che non si possono più smaltire in modo doloso e colposo inquinanti in atmosfera o in altri luoghi.

La nostra amata terra che ci ha dato la vita e ci mantiene in vita, la nostra terra con la quale interagiamo continuamente non potrà più, a brevissimo, riparare i danni che abbiamo provocato in circa un secolo di “ventilato progresso”.

Pensare oggi, al di là della pandemia che è stata solo un’altra spia rossa importante, che si possano costruire opere impattanti (DI QUALSIASI TIPO E NATURA) definendole progresso economico è solo “follia”.

Solo dei folli, per quanto riguarda il caso della costruzione dell’aeroporto di Pontecagnano, possono continuare schizofrenicamente sulla stessa linea di pensiero.

Qualcuno dovrebbe rinsavire e fermare tutto anche alla luce della sicura catastrofe economica dei settori aviazione e turismo.

Una ripresa? Siamo ben lontani da una soluzione mondiale generalizzata, che riguardi tutti i Paesi. Comunque sia, l'attuale pandemia potrebbe non essere il nostro ultimo problema sanitario.

Se non cambiamo il modo di pensare non esiterà futuro e cambieremo le generazioni future, anzi le abbiamo già iniziate a cambiare.

Come ho scritto insieme ad altri colleghi su Cancer & Science Usa, “Indeed, the earth and the environment in which we live is like a timeshare property, so we have a moral obligation to leave it clean – after “using” it – for the future generations”. Vincenzo Petrosino et alias.

Non ascoltare coloro che fanno la scienza e scrivono la scienza è solo un “ atto di sorda, cieca e irresponsabile imbecillità”.





È notizia di oggi, battuta dall'Ansa: "Quasi 6.000 voli sono stati cancellati dalle compagnie aeree mentre altre migliaia hanno subito ritardi in tutto il mondo durante il fine settimana di Natale, effetto della variante Omicron. Secondo il sito Flightaware, oggi ci sono stati più di 2.650 voli cancellati, di cui 940 legati agli Stati Uniti. Oltre 6.350 invece i voli ritardati. Venerdì sono state tracciate circa 2.400 cancellazioni secondo la stessa fonte, che ha già previsto oltre 900 cancellazioni per domani".



