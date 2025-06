In coerenza con gli impegni assunti nello Statuto di Società Benefit e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU, COGEI S.r.l., realtà primaria a livello italiano che opera da circa 50 anni nel settore delle soluzioni per il trattamento delle acque e dei rifiuti industriali e con base a Napoli, presenta i progetti più innovativi sviluppati negli ultimi anni e le nuove linee guida che orienteranno la strategia aziendale dal 2025.

Nel contesto di una crescente emergenza idrica e della domanda da parte del settore industriale e del settore pubblico per le soluzioni sempre più efficaci a fini di salvaguardia ambientale, COGEI ha scelto, infatti, di incorporare nel proprio Statuto impegni per finalità di beneficio comune diventando Società Benefit.

Consapevole del proprio ruolo nella promozione di una cultura per l’uso della risorsa idrica in modo sostenibile e nello sviluppo delle migliori soluzioni per il riutilizzo dell’acqua recuperata dai processi di trattamento delle acque reflue, COGEI ha definito le linee guida per il proprio impegno futuro, che includono: lo sviluppo di pratiche virtuose per stimolare l’innovazione sostenibile nel settore del trattamento delle acque; il supporto a stakeholders e partner della pubblica amministrazione nel loro percorso di sostenibilità, attraverso percorsi e servizi innovativi; l’implementazione di progetti improntanti alla sostenibilità ambientale a beneficio della comunità; l’introduzione di pratiche e tecnologie per modelli di economia circolare nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni al fine di accelerare il processo di transizione ecologica e il raggiungimento di obiettivi di efficienza nell’uso dell’acqua.

“Essere Società Benefit significa per noi trasformare in impegno formale ciò che, da sempre, è parte della nostra identità: un’azienda che guarda al futuro, pensando al bene comune e tutelando le risorse essenziali per la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei cittadini e la sostenibilità dei processi industriali”, ha dichiarato Raffaele Cimino.

Inoltre, COGEI ha scelto di valorizzare la propria esperienza di collaborazione con il mondo universitario a favore dei giovani più impegnati negli studi in ambito ingegneristico e scientifico, collaborando attivamente con alcuni enti accademici sul territorio nazionale. L’azienda è impegnata da diversi anni in progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie depurative non convenzionali, supportate da sistemi di controllo avanzati e predittivi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare i processi di trattamento e massimizzare l’efficienza energetica.

Con queste iniziative COGEI sostiene lo sviluppo di un know-how di valore per l’innovazione dei processi in ottica circolare e al contempo contribuisce a un humus favorevole alla crescita professionale dei giovani a Napoli e nel Mezzogiorno più in generale. L’azienda ha avviato un piano di assunzioni di giovani professionisti con elevata specializzazione in ambito tecnico-ingegneristico, con l’obiettivo di valorizzare le competenze del territorio e contribuire al ripopolamento delle aree del Sud, spesso penalizzate dalla carenza di opportunità professionali nei settori chiave per la transizione a modelli di sviluppo sostenibile.