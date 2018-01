13 gennaio, #Bollicine Rosè al Bobadilla di Dalmine (BG)

A Dalmine (BG), da sempre uno dei punti di riferimento di chi ha voglia di mangiare e poi ballare in grande stile è senz'altro il Bobadilla. In particolare, il sabato notte del locale, #Bollicine, evento organizzato in collaborazione con DV Connection è l'occasione giusta per guardare & farsi guardare, per cantare e ballare con gli amici. In altre parole, è un appuntamento rivolto ad un pubblico adulto che ama la musica easy e la house, un pubblico che ha voglia di trascorre una serata di puro divertimento ed allegria in un locale decisamente chic.

In particolare, sabato 13 gennaio il party è #Bollicine Rosè, un evento in rosa, un pink event perfetto per iniziare il 2018 ballando con stile.

In console insieme a Marco Casari arriva Fabio Santini, veterano del mixer che si esibisce da anni in alcuni dei più importanti fashion club di tutto il Nord Italia. Alla voce invece c'è Cristian Donati.

Entrare al "Boba", così lo chiamano i clienti più affezionati, è un po' come isolarsi in un luogo "vero". Qui non si cerca la tendenza, il divertimento a tutti i "costi". Non c'è la voglia di stupire o di essere stupiti da chissà quali effetti speciali. Qui si sta bene. Qui ci si diverte ancora ballando, bevendo un buon drink e cenando in allegra compagnia. Tutto è così normale da essere speciale.

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG

https://www.facebook.com/bobadillaclub/

info e prenotazioni 035561575

Omar 3355971113 Damiano 3494410654