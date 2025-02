Il Comune di Firenze, ricorderà domani l'anniversario della morte di Anna Maria Luisa dè Medici soprannominata l’Elettrice Palatina, a seguito del suo matrimonio con l’Elettore Palatino Johann Wilhelm von der Pfalz-Neuburg di casa Wittelsbach avvenuta il 18 febbraio del 1743. Anna Maria Luisa è stata l’ultima della grande dinastia dei medici a Firenze, poi cedette la città al casato dei Lorena.

Una donna di cultura e molto intelligente, amante dell’arte e soprattutto di Firenze, per salvaguardare i beni di famiglia, stipulò con i Lorena un atto legislativo chiamato “Patto di Famiglia”, con cui le collezioni d’arte dei Medici venivano cedute al nuovo Granduca ma alla condizione che rimanessero vincolate “per sempre” alla città di Firenze e allo Stato di Toscana”.

Il patto entrò in vigore nel 1743 e salvò, quindi dalla certa dispersione di gran parte delle celebri e ricchissime collezioni d’arte medicee, che rendono Firenze oggi, una delle più belle città al mondo. Per ricordare questo evento il Comune di Firenze organizza una giornata speciale, offrendo ai visitatori l’accesso gratis ai musei di Firenze il18 febbraio 2025. Museo di Palazzo Vecchio, dalle ore 9 alle 17, Complesso di Santa Maria Novella, dalle ore 9.00 alle 17.30, Museo Novecento, dalle ore 11 alle 20, Palazzo Medici Riccardi, dalle ore 9 alle 19. Il 18 febbraio 2025, oltre all’ingresso gratis per tutti nei Musei Civici di Firenze , torna a Palazzo Vecchio un evento speciale di living history (alle ore 15, 16 e 17), in replica domenica 23 (alle 10.30, 11.30, 12.30), che consentirà di incontrare l’Elettrice Palatina in persona e rievocare in modo suggestivo questa figura femminile, le cui scelte sono state determinanti per la storia del suo patrimonio e dell’intera città.

A Palazzo Vecchio Anna Maria Luisa de’ Medici sarà impersonata da Giaele Monaci, mentre Andrea Verga ne introdurrà la figura storica e il contesto. L’iniziativa ha la durata di circa un’ora. La partecipazione all’incontro del 18 febbraio è gratuita, mentre per la replica del 23 febbraio il costo è di 2,50 euro (residenti nella Città Metropolitana di Firenze) o di 5 euro (non residenti nella Città Metropolitana di Firenze), oltre al biglietto di ingresso al museo.

Per tutte le date è obbligatoria la prenotazione, chiamando il numero: 055-2768224.

Info: musefirenze.it (foto presa da Wikipedia)