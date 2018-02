Run for life Decio Assicurazioni... il 4 marzo a Monza!

Run for life ritorna il 4 marzo 2018 nel fantastico scenario del parco di Monza con ritrovo Cascina San Fedele. Tre i percorsi proposti: una 21km e 10km (cronometrate) e una passeggiata di 5km aperta a tutte le famiglie.



L'evento è promosso da Socialtime onlus, con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Monza e di Fidal Lombardia e è svolto grazie alla partecipazione straordinaria di Trenta Ore per la vita, della Federazione Italiana Epilessie, della Croce Rossa Sezione di Monza, del Gamber de Cuncuress, del Salto, dell'associazione Domnia e dell'stituto d'Arte Nannini di Monza che ha realizzato premi e trofei.



Il ricavato finanzierà un progetto scientifico di FIE sulle cure per le epilessie infantili.



Bellezza, sport, solidarietà, entusiasmo a mille perché... togetherisbetter.



In una settimana tutta al femminile, Run for life, unisce tutti, uomini e donne, perchè solo assieme, nel rispetto reciproco, si riescono a realizzare grandi progetti, come quello rivolto ai bambini con gravi problemi di salute.



Per chi si iscrive alla 21km Run for Life offre anche la possibilità di proseguire per ulteriori 10km garantendo tutti i servizi di ristoro e spugnaggio GRATIS...un lunghissimo con tutti i confort per prepararsi alle grandi maratone di aprile! Allora, cosa aspettate? Iscrizioni su www.runforlifeitaly.it o presso i seguenti punti attivi:



Villasanta (MB) Via F. Confalonieri, 104



Lecco – Corso Bergamo 84



MONZA (MB) - Piazza Diaz, 1



MUGGIO. (MB) - Via Italia, 46



LISSONE (MB) - Via Caprera 9



MILANO - Foro Buonaparte 75/76



CINISELLO BALSAMO viale Brianza, 2



MILANO via Giovanni Pacini, 28