Le previsioni di Ottobre rispetto a quelle redatte a Settembre per le categorie Miglior attore e Miglior attore non protagonista cambiano leggermente dopo l'annuncio delle nomination ai Gotham Independent Film Awards e i verdetti degli Hollywwod Film Awards.

Se nella categoria Miglior attore la vittoria di Joaquin Phoenix per Joker è osteggiata da Adam Driver per Marrriage Story, in quella per il Miglior attore non protagonista Al Pacino per The Irishman prova a spodestare il favorito Brad Pitt per C'era una volta a Hollywood.