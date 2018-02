L'ambigua rivalsa della classe media italiana

06/12/2017 11:00 - In merito alle condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie, l'Istat ha pubblicato i risultati dell' indagine Eu-Silc del 2016 riferito al 2015 . Prima di qualsiasi resoconto, conviene… (Mario Falorni)

28/08/2017 14:23 - TheGoodOnes è alla ricerca di un Social Media Manage r nella città di Milano. TheGoodOnes , web agency specializzata in Social Media Marketing , ricerca un candidato le cui responsabilità… (thegoodones)

08/11/2017 00:32 - I comunisti e le elezioni Renato Caputo e Pasquale Vecchiarelli I. Delucidazioni a livello concettuale dei compiti dei comunisti in occasione delle elezioni per la selezione del personale volto a… (tonino2308)

Honor 6a recensione smartphone

06/10/2017 02:34 - Honor 6a è uno smartphone di fascia medio bassa: Il Brand Honor infatti si distingue non solo per prodotti di fascia alta, ma anche per ottimi terminali di fascia medio bassa. Andiamo a questo punto… (Matteo)