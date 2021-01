Nel 2020, secondo quanto pubblicato dal Centro Ufologico Nazionale per lo studio degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi (CUN), le segnalazioni Ufo sono state 380, il 57% in più rispetto alle 241 del 2019.

Un dato "condizionato" dall’attività di Space X, con il 41% delle segnalazioni da attribuire al passaggio dei satelliti Starlink, una delle tante reti satellitari per la copertura dell'intero pianeta che vengono realizzate di questi tempi, nei mesi di marzo ed aprile.

Le tipologie di avvistamento raggruppate tra loro posso essere riassunte in questi termini: più del 50% delle segnalazioni sono imputabili a fenomeni naturali che l'utente non ha saputo riconoscere. Il 25% sono riferite ad osservazioni tramite foto/video di luci notturne non identificate di cui il 6% riguardano oggetti e/o sfere diurne. Il rimanente 20% sono da attribuire a riflessi di errori fotografici e/o video.







Per ulteriori informazioni sull'argomento, sono disponibili i dati statistici di seguito riportati:

