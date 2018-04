Semplicemente Sanza, la natura a portata di mano

A pochi km dal mare, ai piedi del monte Cervati.



Situato a sud della provincia di Salerno, il territorio di Sanza è la meta ideale per chi vuole vivere la natura senza Ogm.





Giunto a Sanza il viaggiatore ha la sensazione di trovarsi in un luogo fuori dal tempo.

Ambiente naturale, incontaminato, armonizzato dal suono incantatore dello scorrere del fiume Bussento, un’ oasi di tranquillità contornata da panorami quasi surreali.

La cultura dell’ospitalità, della ristorazione, dei prodotti tipici, il valore del patrimonio culturale, rendono questa terra una zona di altissimo pregio ambientale e il soggiorno un’esperienza davvero indimenticabile.

Non è un racconto di fantasia, è semplicemente Sanza, fetta di territorio vitale per il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni che ha origini secolari.

A far da faro splende la luce accecante del Monte Cervati che con i suoi 1898 metri di altezza, sovrasta con la sua maestosità, quasi a proteggere la comunità.

Meta di pellegrinaggio e devozione alla Madonna della Neve, conserva intatto il suo Santuario e la sua grotta a misura d’ uomo.

Ideale per chi ama le passeggiate in montagna, il Cervati da sempre è il candidato ideale per rinvigorire l’ economia di Sanza, ma aimè tra mille promesse di politici “extra comunali” ancora poco o nulla è stato fatto.

Resta il suo fascino ammaliatore che nonostante tutto riesce a catturare turisti che per un giorno vogliono immergersi nella pura e fragrante natura incontaminata.



Semplicemente Sanza mi vien da dire, tra mille bellezze tutte da scoprire, per poter dire un giorno: ci sono stato anche io….