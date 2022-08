Giorgia Meloni potrebbe diventare la prima donna premier in Italia, ma questo non significa che ci saranno tempi migliori per le donne. Al contrario. Meloni somiglia un po' a Margaret Thatcher, che detestava le donne e considerava il femminismo un male della società.

Naturalmente tra Meloni e Thatcher c'è una differenza abissale in termini di spessore politico, ma il trattamento che Meloni riserva alle donne è uguale. Basta leggere il suo programma e ascoltare le sue parole per notare una verve di maschilismo. Del resto, nell'ultimo convegno di Fratelli d'Italia, Meloni invitò più di cento colleghi e giornalisti uomini e solo sedici donne, così tanto per capire cosa pensasse di quella che viene definita parità di genere.

Con Giorgia Meloni premier non è detto che l'Italia sarà un posto migliore per le donne. Non è detto che le sue concittadine avranno più posti nell'esecutivo o più ruoli cruciali nei centri del potere. Non vuol dire che le donne avranno più considerazione. Il suo ritornello della donna come “italiana, madre e cristiana” può essere accettabile sotto il profilo religioso, un po' meno sotto il profilo dell'emancipazione, perché relega alla donna al ruolo di "angelo del focolare".

La sua visione del mondo è tanto patriarcale quanto quella dei suoi predecessori maschi. "Noi daremo voce ai diritti e alle libertà di chi non ha voce, a partire dalle donne e dei bambini", ha detto Meloni qualche giorno fa in un'intervista a Panorama. Ma quei diritti e quelle libertà delle donne sembrano essere circoscritte a una visione patriarcale della società italiana. Su questo Giorgia Meloni è simile a quegli esponenti politici accusati di sessismo.

Che Giorgia Meloni diventi premier o meno, l'Italia continuerà ad avere un problema di rappresentanza e di rappresentazione femminile. Evidentemente la leader di Fratelli d'Italia è convinta di vincere le elezioni anche senza i voti delle donne, che in Italia rappresentano un vasto bacino elettorale. Oppure, più verosimilmente, sa che in Italia ci sono molte, troppe donne che la pensano proprio come lei. E questo non depone a favore della causa femminista.